Don Severino Chiari ha concluso il suo mandato a Bagnolo Mella, dopo 16 anni. Stamattina il saluto alla comunità con la celebrazione dell’ultima messa.

Il saluto di Bagnolo a don Severino

Si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa e il pranzo al parco del Santuario della Stella il lungo e ricco ministero di monsignor Severino Chiari a Bagnolo Mella. Toccante ed emozionante l’ultima Messa, dove don Severino ha salutato Bagnolo: “Sono venuto in mezzo a voi 16 anni fa e vi ringrazio per come mi avete accolto. Con voi mi sono trovato benissimo. Ora vi sarà un cambio di guardia, un cambio di pastore. Dopo di me verrà don Faustino, un giovane che ha già la sua belle esperienza. Vogliategli bene come avete voluto bene a me. Grazie Signore, grazie comunità di Bagnolo Mella”.