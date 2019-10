Don Gianpietro Doninelli lascia Corticelle dopo 14 anni.

Dopo ben 14 anni don Gianpietro Doninelli lascia la parrocchia di Corticelle.

La notizia è stata data dallo stesso sacerdote domenica durante la Messa, così come nello stesso giorno è stata data anche a Rovato, sua prossima destinazione.

Per la comunità di Corticelle è stata senza ombra di dubbio una notizia inaspettata. Una di quelle che la comunità avrebbe preferito non ricevere perché il legame che si è creato con don Gianpietro è di quelli molto forti. E così vale anche per lo stesso sacerdote. “Abbiamo costruito parecchie cose insieme – le parole di don Doninelli – Mi rimarrà sicuramente nel cuore la Pieve, la gente che la frequenta e l’impegno che ci abbiamo messo in questi anni”.

Sarà dura cambiare dopo cosi tanti anni. “Ci si affeziona alle persone – ha continuato il parroco – 14 anni non sono pochi”.

