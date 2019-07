Don Gabriele Fada lascia Bagnolo Mella dopo nove anni.

Don Gabriele lascia Bagnolo

“Il primo amore non si scorda mai. Questo rappresenta per me Bagnolo Mella: una comunità, la prima nel mio percorso da sacerdote, che si è dimostrata subito molto accogliente con me e che mi ha fatto sentire felice. Sono stati nove anni bellissimi e intensi che porterò sempre nel mio cuore”.

Parole e musica di don Gabriele Fada, il curato dell’oratorio che alla fine di settembre lascerà il suo incarico bagnolese per continuare da curato a Orzinuovi.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 19 luglio.

TORNA ALLA HOME PAGE