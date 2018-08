Don Fattorini sarà il nuovo parroco di Chiari. Il prete attualmente in servizio a Adro, prenderà il posto di monsignor Verzeletti.

Don Fattorini sarà il nuovo parroco di Chiari

Sarà don Gian Maria Fattorini il nuovo parroco di Chiari. Proprio come il pensionamento di monsignor Rosario Verzeletti, anche il nuovo arrivo è stato annunciato direttamente in chiesa, durante la Messa delle 18 in Duomo. La comunicazione era attesa da settimane, ma probabilmente per l’entrata in città di don Fattorini bisognerà aspettare l’autunno.

I cambiamenti nella Diocesi

Don Fattorini è stato ordinato sacerdote nel giugno del ’77. Attualmente è in servizio nelle parrocchie di Adro e Torbiato, ma arriverà in città a seguito del riordino della Diocesi intrapreso dal vescovo Pierantonio Tremolada. Chiari è inoltre interessata da un’altra partenza: anche don Fabio lascerà la città per la Valle.