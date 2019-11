Don Amighetti lascia Chiari e va a Rovato. L’annuncio è arrivato questa sera: lo ha comunicato il parroco Gian Maria Fattorini.

Don Amighetti va a Rovato

E’ una comunicazione freschissima. Questa sera, durante la funzione delle 18 in Duomo, è stato annunciato che don Giovanni Amighetti lascerà Chiari per andare a Rovato. A dare la notizia è stato il prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini. Don Giovanni è a Chiari dal 2001 e prima è stato anche a Urago e Roccafranca. Classe 1962, è stato ordinato nel 1987.

Il monsignore ha comunicato anche che don Amighetti, al momento, non ha voluto che si organizzassero particolari cerimonie di saluto proprio come in linea con la sua persona. Il sacerdote è però molto conosciuto in quanto insegna religione all’Istituto Einaudi.

