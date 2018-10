Domenica prossima il saluto a don Fabio e a monsignor Verzeletti a Chiari. L’intera comunità potrà prendere parte alla celebrazione delle 10 in Duomo organizzata per vivere un ultimo momento di raccogliemento con i due sacerdoti.

E’ tempo di arrivi e di partenze. E se da una parte c’è la tristezza di vedere andar via chi per tanto tempo è rimasto in città, c’è anche la curiosità di conoscere coloro che arriveranno. E’ in calendario per domenica prossima (14 ottobre), nel corso della Messa delle 10 e poi all’oratorio Centro Giovanile 2000, il momento di saluto dedicato a don Fabio Mottinelli e a monsignor Rosario Verzeletti.

Le partenze

Don Fabio, classe 1974, lascerà infatti la parrocchia clarense dopo undici anni per raggiungere quella di Niardo e Brione. Il sacerdote, ordinato il 10 giugno del 2000, in Vallecamonica sarà parroco. Nessun trasferimento, ma il meritato pensionamento (anche con qualche anno di ritardo dato che l’età indicata sarebbe quella dei 75 anni mentre lui ne ha compiuti 77 a settembre) per monsignor Verzeletti. Il sacerdote, nativo di Travagliato, classe 1941, è stato ordinato a Brescia il 25 giugno del 1966 e si ritirerà nella parrocchia di Palazzolo sull’Oglio.

Gli arrivi

Al suo posto, nel pomeriggio di domenica 11 novembre, arriverà a Chiari don Gian Maria Fattorini. E, secondo il decreto 13/3/1936 della Congregazione dei Riti, al prevosto della città spetta il titolo di monsignore. Fattorini è nato a Urago d’Oglio il 28 gennaio del 1953 ed è stato ordinato sacerdote l’11 giugno del ‘77. Don Fattorini, non arriva da troppo lontano, infatti è stato in servizio ad Adro, dal 2005, e anche a Torbiato, dal 2009. A breve arriverà inoltre in città anche don Gianluca Pellini, 45 anni, nativo di Bogliaco e incaricato precedentemente nella Diocesi di Arezzo.