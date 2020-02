Sarà una domenica tendenzialmente nuvolosa e senza pioggia quella di domani, 9 febbraio 2020. Inizio settimana con cielo coperto, almeno fino a martedì.

Previsioni meteo

Domani, domenica 9 febbraio 2020, ci attende una giornata nuvolosa, specie sulla parte occidentale della nostra regione, con qualche nuvola di passaggio tra mattina e pomeriggio. A confermarlo è l’esperto meteo Christian Brambilla. Sulla parte centro-orientale della Lombardia invece i cieli saranno poco nuvolosi. Le temperature minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi. Quelle massime tra 9 e 11 gradi.

Nella giornata di lunedì 10 febbraio, secondo le previsioni di Arpa Lombardia, avremo fino alla tarda mattinata cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Poi irregolari e ampie schiarite a partire dai settori occidentali. Possibili precipitazioni deboli e sparse nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio in esaurimento, salvo deboli residui sui settori alpini e prealpini. Temperature minime e massime in aumento.

Tendenza per martedì 11 febbraio

Martedì addensamenti su Alpi di confine; altrove poco nuvoloso.Possibile nevischio portato da nord su Retiche più settentrionali, altrove precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento. Venti moderati o forti da ovest nordovest. Mercoledì nuvolosità irregolare per passaggi nuvolosi da ovest a est. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in calo.

TORNA ALLA HOME PAGE