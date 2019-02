Domani a Cologne l’addio a Valentino Fortunato, 60 anni, appassionato di equitazione e dei suoi cavalli, benvoluto dalla comunità colognese e da quella travagliatese.

Domani l’addio a Valentino: “ora galoppa in paradiso”

Si è spento a 60 anni e domani la comunità di cologne, gli amici, i familiari, i cavallerizzi del circolo ippico “al Burnec” di Adro e i conoscenti travagliatesi saluteranno Valentino Fortunato per l’ultima volta. Il funerale sarà celebrato domani alle 9.30 nella parrocchiale di Cologne. Persona disponibile e gentile, forte e solare, in paese tutti lo ricordano per aver accompagnato con il barroccino il parroco, don Gaetano Fontana, ora vicario generale della Diocesi, al suo ingresso a Cologne nel 2002.

Il ricordo affezionato

“Mi hai insegnato quanto gli animali possono darti amore – lo ha ricordato con affetto e commozione il vice sindaco di Travagliato Simona Tironi – Ci hai insegnato a galoppare nel vento, mi hai spronata a rimontare in sella dopo ogni caduta e a superare le mie paure e trasmesso la tua grande passione per i cavalli. Mi restano i bellissimi ricordi delle passeggiate fatte insieme, ma la cosa che mai dimenticherò è l’abbraccio che sono riuscita a strapparti alcuni giorni fa, al limite delle tue forze in un letto di ospedale.

Ora galoppa tra le nuvole del paradiso”.

Anche il gruppo Trek & run di Cologne ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia di Valentino e alla moglie Ornella, che partecipa alle attività dell’associazione.

