Divertimento per la “Corri Avis” a Flero. La settima edizione della corsa podistica è stata un vero successo.

Divertimento per la “Corri Avis”

La settima edizione della “Corri avis” non delude: oggi più di 200 partecipanti si sono cimentati in una gara non competitiva, con tre percorsi adatti a tutti, anche ai bambini. L’obiettivo della giornata è quello di correre per una buona causa: quella dell’avis che da sempre si impegna a sensibilizzare e divulgare la cultura della solidarietà attraverso le donazioni di sangue, ma anche creare un momento di aggregazione e di divertimento all’insegna dello sport