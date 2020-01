Distretto del Commercio: la presentazione ufficiale a Ospitaletto. L’incontro con i commercianti è avvenuto ieri sera in una Sala delle Losanghe gremita.

Sala delle Losanghe gremita martedì 28 gennaio per la presentazione del “Distretto urbano del Commercio di Ospitaletto”. Riconosciuto a novembre 2019 da Regione Lombardia, ha fatto il suo esordio pubblico presentando alla cinquantina di commercianti presenti una serie di interventi e di strategie di sviluppo di riqualificazione dell’intero sistema distributivo locale: dalla rigenerazione e arredo urbano, anche per privati; alla realizzazione di un sistema di marketing e comunicazione; per passare dall’organizzazione di eventi a momenti dedicati alla formazione per operatori per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal web e dai social network.

L’intervento dell’assessore

Per l’assessore al Commercio Massimo Reboldi: “Abbiamo superato i 15mila abitanti e attivato subito questa possibilità. Comunicazione, marketing eventi e miglioramento spazi e fruibilità, aggiornamento e formazione i punti cardine del progetto. Il Distretto del Commercio sosterrà un polo commerciale a favore delle attività esistenti e di vicinato. Uno strumento per poter crescere, insieme, facendo rete”.

Secondo lo stesso assessore, Ospitaletto propone un'”offerta già varia, un contesto urbano che nell’ultimo periodo ha migliorato il proprio arredo urbano e che sarà potenziato, senza dimenticare che il livello di sicurezza è cresciuto grazie alla video sorveglianza. Tra tutte, dalle nostre analisi un positiva peculiarità: se infatti la situazione per il commercio a livello provinciale ha segnato lo scorso anno un meno 9%, la crisi del commercio al dettaglio ha toccato molto meno Ospitaletto. La metà di quello che è stato perso a livello provinciale. Ci sono tutte le possibilità di crescita concreta”.

Redattori del progetto

Sono intervenuti anche Angelo Dossena, redattore della relazione tecnica e del programma di intervento del distretto, e Viviana Arcangeli, responsabile per la redazione dello stesso progetto. Quest’ultima ha descritto le opportunità offerte dai bandi regionali, uno dei quali di imminente pubblicazione.

