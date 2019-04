Consegnata la Costituzione con l’Annullo filatelico di Poste Italiane ai diciottenni, un rituale che da sei anni si rinnova

La festa

Ieri sera l’Amministrazione comunale ha festeggiato i suoi diciottenni. Un traguardo importante che l’Amministrazione ha voluto celebrare anche quest’anno la consegna della Costituzione italiana riportante l’annullo filatelico e portando la testimonianza dei giovani orceani che grazie al loro impegno hanno raggiunto traguardi importanti.

Da sei anni l’Amministrazione comunale ha stretto un patto filatelico con Poste Italiane e quest’anno i francobolli dedicati ai diciottenni orceani scelti dall’Assessore alla cultura Michele Scalvenzi e posti all’interno della costituzione sono sei. Emessi il 29 marzo 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, i sei francobolli ripropongono il tema della democratica.

“Liberate le energie dei vostri diciotto anni, non temete di commettere errori, la speranza sia la vostra compagna di vita, intraprendete viaggi della mente con il cuore e con il corpo, curiosi ma sobri che rispecchino i vostri interessi, siate dinamici e sentitevi protagonisti del nostro tempo e ricordate che i migliori traguardi sono i punti di partenza” l’augurio di Antonella Foschetti di Poste Italiane.

“Avete davanti una vita che potete vivere nei migliore dei modi, vi auguro di poter realizzare a pieno i vostri sogni concorrendo al miglioramento del mondo in cui viviamo “l’augurio conclusivo del primo cittadino Andrea Ratti.

Chi non era presente alla serata potrà nei prossimi giorni recarsi in Comune per ritirare la copia della Costituzione.

