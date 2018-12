Il vicepremier del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale aveva puntato molto sulla tutela di imprenditori come il monzese, fallito per colpa dello Stato che non pagava. Ora la Legge Bramini è finalmente in un decreto legge.

Legge Bramini è realtà

“Una buona notizia per gli imprenditori, visto che in Cdm abbiamo approvato un decreto legge che ha come primo articolo ha la cosiddetta ‘legge Bramini’”.

Così in diretta Facebook il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

Il “comandamento” di Di Maio

“Il Fondo di Garanzia del Mise garantirà agli imprenditori i pagamenti in modo di non fare saltare i conti dell’azienda e che non gli potranno pignorare la casa”.

Altra novità l’abolizione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, “che ha reso la vita un inferno alle imprese”) e del registro unico del lavoro, che secondo il vicepremier avrebbe solo creato problema agli imprenditori.

