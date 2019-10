Devoluto in beneficenza il ricavato della Sagra della Polenta di Flero. La cerimonia di consegna alle associazioni è avvenuta ieri sera.

Ricavato in beneficenza

La sala consigliare comunale di Flero è stata, ieri sera, il luogo nel quale sono state consegnate a quattro associazioni una parte del ricavato della Sagra della polenta, evento che ha organizzato la Pro Loco a settembre. Questo contributo devoluto in beneficenza, che si conferma come sempre una tradizione di anno in anno, è stato dato al parroco don Alfredo Scaroni per il restauro della chiesina di Conteniaga, al Centro Operativo di Soccorso Pubblico come riconoscimento dei presidi e servizi di soccorso sanitario, ai progetti della Onlus “Il Volo di Pietro”, e per la realizzazione di una carrozzina da corsa a Davis Francesconi della Feel Sport. Presenti alla serata anche il sindaco Pietro Alberti e l’assessore alla Cultura Elena Franceschini.

