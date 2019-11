Dentista Brescia. Nell’importante comune della provincia bresciana, Polimedica Vitruvio è ogni giorno a disposizione dei pazienti che hanno l’esigenza di cure odontoiatriche di qualità.

Dentista Brescia. Implantologia guidata

Gli straordinari progressi della ricerca scientifica hanno portato alla messa a punto di metodi altamente innovativi in ambito implantologico, per garantire risultati efficaci e duraturi a ogni paziente.

Tra le ultime innovazioni si annovera l’implantologia computer guidata, una modalità sicura per l’intervento implantologico e protesico in cui il progetto a computer consente al paziente di prendere in visione in anticipo dell’esito del trattamento.

Un lavoro perfetto

Ma i vantaggi sono anche per il dentista il quale, grazie a questa metodica, che si esegue con appositi scanner 3D, può operare con maggior precisione di quanto non accadesse in passato.

Il dottor Edoardo Franzini, chirurgo odontoiatrico del Centro Polimedica Vitruvio, dove la tecnica implantologica computer guidata è di utilizzo quotidiano e i prezzi – grazie alle sinergie gestionali e alle numerose convenzioni in essere -sono accessibili, ci illustra volentieri i vantaggi della metodica.

La tecnica e le sue fasi

“Prima di tutto si attua uno studio in 3D sulla bocca del paziente utilizzando gli appositi scanner che ne riproducono fedelmente l’anatomia – spiega il dottor Franzini – In questo modo il dentista può pianificare l’intervento implantologico con la massima precisione. Può infatti simulare a video l’inserimento degli impianti controllandone gli assi e la profondità sulla base anche della qualità dell’osso. Il progetto permette inoltre di simulare il risultato finale integrando al lavoro del dentista i denti del paziente. In tal modo quest’ultimo ha la possibilità di visionare l’esito del trattamento prima che sia portato a termine e di sottoscrivere il consenso”.

Intervento senza tagli

“Dopo aver effettuato la TAC 3D, si elabora tramite software l’immagine tridimensionale digitale della bocca. Una volta pianificate le modalità di intervento come abbiamo descritto in precedenza, l’operazione chirurgica viene portato a termine senza effettuare tagli gengivali. Da notare che si può procedere sia al posizionamento di singoli impianti, sia a riabilitazioni totali di pazienti edentuli (senza denti)”.

Dentista Brescia, il carico immediato

“Quando la densità dell’osso lo consente è possibile applicare subito i provvisori fissi sugli impianti. Questo in attesa di sostituirli con i definitivi una volta trascorsi i 3 mesi necessari per la guarigione. Significa che nel giro di due o tre ore il paziente che si siede sulla poltrona del dentista privo di denti, potrà disporre della propria bocca perfettamente riabilitata. Tornerà a sorridere, parlare e masticare, pertanto, non appena uscito dal dentista”.

Tutti possono sottoporsi a questo tipo di intervento?

“No, sarà il dentista a stabilire, caso per caso, quando ricorrere per la riabilitazione a questa tecnica, dopo aver esaminato attentamente la situazione e aver preso in esame le diverse opzioni di riabilitazione possibili”.

Dentista Brescia, a chi rivolgersi

Per informazioni, il centro Vitruvio si trova a Capriolo in via Palazzolo 109, tel. 030.0944099.

