Degrado e sporcizia al cimitero di Orzivecchi

Era già stata sollevata più di una volta, ma la questione dell’incuria in cui versa il cimitero è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. Nuove segnalazioni di sporcizia e rifiuti abbandonati nel campo santo sono infatti arrivate, aggiungendosi alla voce di chi, come il gruppo Orzivecchi Cresce, da tempo ha fatto presente lo stato di trascuratezza del luogo sacro. Il servizio di pulizia attualmente in atto, per alcuni, non sarebbe sufficiente a fronteggiare le necessità del campo santo, la sua manutenzione e l’inciviltà di chi spesso lo scambia per un cestino personale. Qualcosa, sottolinea il gruppo Orzivecchi Cresce, deve cambiare.

