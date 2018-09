Dedicata una casa a Battista Modina, volontario indimenticato di Pontoglio. Lo ha voluto fortemente la cooperativa Scalabrini-Bonomelli Onlus, con la quale collaborava da sempre.

Sono passati due anni da quando Battista Modina si è spento, ma nessuno lo ha mai dimenticato. Il volontario pontogliese è rimasto nel cuore di molti. Soprattutto di tutti coloro che ha aiutato. Oggi pomeriggio, alla presenza della moglie Carmen, della figlia Veronica e dei nipoti, è stata scoperta la targa in suo onore posta sulla casa di via Castello. Questa era stata tra le prime abitazioni di prima accoglienza della quale Battista si era occupato, come volontari della Cooperativa Accoglienza Migranti, poi incorporata nella Scalabrini Bonomelli che ha fortemente voluto questa intitolazione.

La giornata dedicata alla Caritas

La dedica non poteva che arrivare nella giornata dedicata alla Caritas. Questo gesto ha segnato per sempre nella memoria il bene che Battista ha fatto alla comunità di Pontoglio e agli altri. Al termine del momento solenne, non è mancato un piccolo buffet e poi la Messa. Presenti anche i rappresentati della Onlus, numerosi cittadini e l’Amministrazione comunale.