Nel decennale dalla sua fondazione, la Protezione civile di Travagliato ha inaugurato la nuova sede. Durante i festeggiamenti sono stati premiati con una targa e una spilla di riconoscimento i volontari padri fondatori.

Decennale dalla fondazione: la Protezione Civile di Travagliato inaugura la nuova sede

Presente l’eurodeputato Danilo Oscar Lancini e le autorità locali, gli alpini, la protezione civile, i carabinieri in congedo, gli artiglieri e i bersaglieri, che ora condivideranno una unica grande sede, in via Lograto. Belle anche le piggozze realizzate Unicef di Travagliato.

Il parroco don Mario Metelli, insieme a don Roberto, padre spirituale della Protezione Civile, hanno benedetto i presenti e la nuova sede.

