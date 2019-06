Ha debuttato nei Pro vincendo contro uno dei più forti in assoluto, Gaezi da Souza, ha 20 anni, è di Urago: Michael Pagani ha vinto una gara importante all’evento Colosseum, a Sassari in Sardegna, uno degli eventi più significativo in Italia nell’ambito del Mma.

La vittoria

Michael ha fatto il suo debutto nei Pro contro un fortissimo avversario con esperienza ed un curriculum ben strutturato. Durante la sfida, Michael ha gestito bene e poi nella seconda ripresa ha messo ko l’avversario con un gancio.

Orgoglio uraghese

Ad Urago, Michael non è l’unico a primeggiare in questo sport. Con lui c’è anche Angy , la “mamma guerriera” come è stata ribattezzata in paese che a febbraio aveva vinto l’incontro che si era disputato in provincia di Padova.

