Dalle aziende agricole che puntano sulla biodiversità alle falegnamerie 4.0, dalle cantine innovative alle imprese ad alto contenuto tecnologico che sfruttano la robotica per la tutela del paesaggio. E’ un quadro variegato quello che emerge dalla mappatura della giovane imprenditoria nelle aree montane lombarde, condotta da Unimont – polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano – e finanziata da Regione Lombardia, Assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, che è stata presentata oggi, 13 dicembre 2018, a Milano, alla presenza dell’assessore regionale Massimo Sertori.

Pronti ad attivare politiche strategiche

“Mi fa piacere apprendere, come emerge dalla ricerca – ha commentato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori – che ci siano tanti giovani che hanno la voglia e l’energia di fare impresa nelle montagne lombarde, a dimostrazione di come si stiano approcciando in modo diverso rispetto al passato e con uno stile di vita differente alla montagna, ma so anche che questi giovani imprenditori hanno bisogno di sostegno e di finanziamenti”. “Perciò – ha sottolineato – attivare tutte quelle politiche strategiche che consentano di vivere in montagna in modo dignitoso e autonomo, è il nostro obiettivo”.

Generare opportunità

“Regione Lombardia è costituita per il 40% da territorio montano che è straordinario per le sue peculiarità, ma ha anche una serie di fragilità che ben conosciamo e va preservata creando le condizioni necessarie a scongiurarne lo spopolamento. Credo pertanto fermamente – ha ricordato Sertori – che le risorse che vengono generate in montagna debbano rimanere in montagna perché solo con questo sistema riusciamo a perequare quel maggior costo dei servizi che inevitabilmente i territori montani hanno rispetto alla pianura. In questa direzione stiamo portando avanti azioni importanti sul tema dell’idroelettrico, che è una risorsa che lascia proventi sui territori che ospitano le grandi centrali idroelettriche”.