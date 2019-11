La Regione Lombardia ha stanziato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, altri 1,5 milioni di euro a favore delle Comunità montane: 567.000 euro per incrementare le risorse destinate alle Misure forestali (che nell’anno in corso erano pari a 3 milioni di euro) e 950.000 euro per aumentare le risorse destinate all’agricoltura di montagna che, nel 2019, erano pari a 2,5 milioni di euro. Nel lecchese arriveranno oltre 100mila euro.

Dalla Regione in arrivo fondi per le Comunità Montane

“Queste risorse – ha detto Rolfi – serviranno per investimenti nelle aziende agricole, per il miglioramento della produttività e la funzionalità delle malghe e per la modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni. L’agricoltura di montagna è una pratica ambientale eroica che permette la valorizzazione di questi territori anche sotto il profilo turistico e rappresenta un presidio contro lo spopolamento. Le montagne lombarde offrono prodotti tipici di alta qualità, identificabili in maniera univoca con il territorio. Abbiamo incrementato le risorse anche per le misure forestali. È necessario garantire alle comunità montane strumenti e risorse per una gestione sostenibile delle foreste del nostro territorio”.

Protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali

Le risorse serviranno alle Comunità montane per realizzare interventi finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, nonché al mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane.

“Con questi interventi – ha concluso Rolfi – si provvederà al ripristino delle foreste danneggiate e a opere di prevenzione, a realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale e a procedere con la manutenzione straordinaria o la realizzazione di strade agro-silvo-pastorali, anche per facilitare la logistica nelle zone di più difficile accesso” .

I fondi nel dettaglio

Lecco

Lario orientale – Valle San Martino euro 45.077,13

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e riviera euro 57.336,64

Brescia

Parco Alto Garda bresciano euro 24.076,60

Sebino bresciano euro 60.927,95

Valle Camonica euro 179.865,89

Valle Sabbia euro 80.543,36

Valle Trompia euro 29.041,24

Bergamo

Valle di Scalve euro 13.670,92

Laghi bergamaschi euro 76.415,03

Valle Brembana euro 39.160,77

Valle Imagna euro 36.591,24

Valle Seriana euro 97.147,81

Como

Lario Intelvese euro 15.008,86

Triangolo lariano euro 41.404,17

Valli del Lario e del Ceresio euro 25.972,37

Pavia

Oltrepo’ Pavese euro 112.138,64

Sondrio

Alta Valtellina euro 116.479,39

Valchiavenna euro 97.546,30

Valtellina di Morbegno euro 134.230,83

Valtellina di Sondrio euro 122.380,47

Valtellina di Tirano euro 67.293,36

Varese

Piambello euro 26.275,34

Valli del Verbano euro 18.653,69

Totale euro 1.517.238

