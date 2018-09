Dalla Provincia di Brescia, i Carousel 47 approdano a X Factor. Superate le selezioni di ieri sera, adesso li vedremo ai Boot Camp.

Brescia e X Factor corrono di pari passo. Questa volta sul noto palcoscenico del talent di Sky condotto da Alessandro Cattelan, sono saliti i Carousel 47 e hanno conquistato pubblico e giudici. Del resto, il gruppo bresciano, insieme da dieci anni e molto noto non soltanto in Provincia, di strada insieme ne ha fatta tanta e sicuramente non sono musicisti inesperti e sconosciuti. Ieri sera, alle selezioni che hanno visto la presenza speciale di Tommaso Paradiso dei Thegionalisti, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli hanno capito al volo che i Carousel hanno il fattore X del talento, mentre solo Asia Argento ha votato per il “no” al passaggio ai Boot Camp. Ma la matematica non è un’opinione e dunque… avanti tutta ragazzi!

Chi sono i Carousel 47?

Sono cresciuti insieme e non solo musicalmente parlando. Di strada, piano piano e passo dopo passo ne hanno fatta tanta. La prima formazione risale ai primi anni del 2000. Dal 2010 poi, sono andati avanti in tre. Loro sono Robin Marchetti, cantante e chitarrista di Passirano, il bassista Lorenzo Boldi di Rodengo Saiano e il batterista di Castelcovati Cristian Galli. Hanno 29 anni e si sono presentati sul palco con grinta da vendere. La stessa che dimostrano a ogni concerto. Il loro genere si alterna tra il rock, l’electro e l’hip-hop.

