Da Trenzano alla Germania nel nome della fede

Il viaggio

Due trenzanesi, nel fine settimana, sono partiti per un viaggio-pellegrinaggio speciale, ripercorrendo le strade e le origini di San Gottardo. Ivan Bregoli e Fernando Ghilardi sono in queste ore in terra teutonica per scoprire non solo le radici del culto di Gottardo, ma anche per far conoscere l’amore e la fede per il patrono del paese della bassa bresciana.

Il culto

Da alcuni anni a Trenzano, oltre le immancabili manifestazioni legate alla festa patronale, è attivo un gruppo per valorizzare e far conoscere San Gottardo nel mondo. Il gruppo ha creato anche un forte legame tra Trenzano e un paese del Verbano-Cusio-Ossola, Loreglia.

La città tedesca

Hildesheim in Bassa Sassonia è però la culla della storia del santo germanico. Ecco l’incontro della coppia trenzanese con il neo vescovo monsignor Heiner Wilmer. Nell’edizione di venerdì del Chiariweek un ampio spazio a questa storia e alla tradizione di San Gottardo.