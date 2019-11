Da Trenzano alla Germania, pellegrini per San Gottardo

Da Trenzano alla Germania, pellegrini a Hildesheim per San Gottardo, la tradizione si ripete anche nel 2019.

Da Trenzano alla Germania, ancora una volta in cammino i pellegrini per San Gottardo che dalla Bassa bresciana hanno raggiunto la Sassonia, in onore del santo patrono.

Il viaggio e l’incontro con il vescovo di Hildesheim Heiner Wilmer SCJ

Ivan Bregoli e Fernando Ghilardi sono ancora una volta i volti della delegazione trenzanese che in queste ore sono in viaggio da Trenzano a Hildesheim sulle orme del santo patrono Gottardo. Nella città tedesca i trenzanesi hanno incontrato il vescovo Heiner Wilmer al quale hanno donato un’opera d’arte realizzata dall’artista locale Alessandro Menni. Lo speciale omaggio è un’opera d’arte su tavola lignea dipinta e contornata da bordatura in foglia d’oro. L’immagine rappresenta la statua bronzea monumentale di San Gottardo che dal 2000 si trova nella chiesa parrocchiale di Trenzano (Bs), dipinta a mano. Non solo un quadro, la delegazione ha portato in Germania anche un messaggio importante.

La richiesta del vescovo

Su richiesta dei devoti trenzanesi e pellegrini al santo, il parroco don Flavio Raineri ha richiesto direttamente a sua eccellenza il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada uno speciale invito per il vescovo di Hildesheim per invitarlo a venire a Trenzano.

Un gemellaggio che parla anche il “ligure”

Dalla parrocchia di Santa Sabina in Trigoso (frazione di Sestri Levante Levante in provincia di Genova), grazie al parroco Enzo Frisino e a Marco Bo, i trenzanesi hanno portato in diocesi a Hildesheim, la richiesta di una reliquia (ex-ossibus) del santo. Ulteriori sviluppi e aggiornamenti sul numero di venerdì del Chiariweek in edicola ogni settimana. Nella pagina di Trenzano anche uno speciale sulla devozione a Gottardo. Altre informazioni su San Gottardo (Reichersdorf, 960 – Hildesheim, 4 maggio 1038) sono reperibili sul gruppo Facebook San Gottardo H. Group.