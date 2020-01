Da Travagliato in corteo per Nikolajewka: la camminata notturna degli Alpini. Partiti ieri sera dalla Val Trompia, sono giunti questa mattina a Brescia per la cerimonia ufficiale.

Grande partecipazione per l’iniziativa organizzata dai Gruppi Alpini della Sezione di Brescia.

Il corteo ha preso ieri sera attorno alle 18 da Piazza Santa Barbara a S.Colombano (Collio), per snodarsi lungo i paesi della Val Trompia, dove le Penne Nere hanno acceso un lumino a ricordo dei caduti, passando accanto ai monumenti sul percorso.

Il Gruppo Alpini di Travagliato ha preso parte attivamente all’evento, celebrando con orgoglio il 77esimo della battaglia. Insieme agli altri gruppi, provenienti da tutta la provincia e non solo, sono arrivati questa mattina attorno alle 11 alla scuola Nikolajewka, a Mompiano, commemorando ufficialmente la ricorrenza.

Qui è intervenuto il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, che ha ricordato tutti i caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

