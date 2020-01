Rappresenterà l’Italia al Mondiale di pasticceria Sigep e si allenerà un anno per dar lustro alla Nazionale juniores Sigep.

Lui è Tommaso Nembrini, è di Paratico, ha solo 17 anni e fin da piccolo ha la grande passione per la pasticeria.

Da Paratico vola ai mondiali

La prestigiosa possibilità è arrivata dopo aver partecipato al Campionato nazionale juniores, dove ha vinto il primo premio nella categoria «Miglior torta moderna» e si è classificato al secondo assoluto.

La torta Icaro

Tommaso ha pensato e realizzato una torta complessa con moltissimi strati, alcuni dei quali ripetuti. Il concorso chiedeva ai partecipanti di ispirarsi a Leonardo e alle sue invenzioni e il giovane di Paratico ha infatti ideato la torta pensando al volo e a Icaro. Forse non è un caso che il giovane sia scritto al corso di studi in Arte bianca dell’Istituto Politecnico-Fondazione «Ikaros» a Grumello, in provincia di Bergamo.

