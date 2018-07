Da Ghedi a Temptation Island la bella parrucchiera torna sotto i riflettori.

Coppia da riflettori

Ida Platano è stata una dei protagonisti del trono over a Uomini e Donne. Nel salotto di Maria De Filippi la parrucchiera siciliana di origini ma bresciana di adozione (vive a Ghedi e ha il negozio a Bagnolo Mella) ha conosciuto Riccardo Guarnieri con cui è nata una storia d’amore. Lasciato il programma di canale 5 i due sono tornati sotto i riflettori lunedì sera 9 luglio, protagonisti di Tempation Island, programma di canale 5 prodotto dalla stessa De Filippi.

La prima puntata

Qui sono andati subito in contrasto, quando Riccardo ha mostrato interesse nei confronti di Margherita che nel programma veste i panni della “tentatrice” per l’appunto. Ida già alla prima puntata non è riuscita a trattenere le lacrime, ribadendo di vole capire se Riccardo sia l’uomo giusto per lei.