E’ andata in onda oggi la puntata di “Uomini e donne” dove una giovane bresciana ha fatto la sua comparsa come corteggiatrice: Debora Migliorati, ex assessore a Milzano.

A uomini e donne una bresciana corteggia Armando

Nel corso della puntata di martedì della trasmissione “Uomini e Donne Over”, programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, una giovane della Bassa bresciana si è proposta come corteggiatrice del tronista napoletano Armando Incarnato. Lei è Debora Migliorati di San Gervasio Bresciano, imprenditrice nel settore siderurgico. Il suo carattere deciso e il suo bell’aspetto l’hanno fatta notare nel programma.

L’ingresso

Mentre si trovava sulla sedia rossa, al centro dello studio, dinnanzi ad Armando ha raccontato, le sue origini. “Arrivo dalla provincia di Brescia e sono un’imprenditrice del settore siderurgico, ho origini agresti di cui vado molto fiera”.

L’effetto

Durante la sua presentazione Debora, che quale ha precisato di essere laureata in Giurisprudenza ma di aver intrapreso l’attività imprenditoriale con l’ex marito, ha anche accennato alla sua vita privata. “Evito al momento di raccontare la mia vita perché abbastanza tragica altrimenti Gemma inizia a piangere e non finisce più, magari rimandiamo a step”.

Il riferimento del pianto è stato fatto a Gemma Galgani, altra tronista della trasmissione, nota per essere particolarmente sensibile, ma ancor di più per essere sempre in contrasto con la opinionista storica di Uomini e Donne Tina Cipollari.

Proprio quest’ultima ascoltando Debora durante la presentazione, rivolgendosi a Maria ha detto in sottofondo a microfoni aperti “Simpatica lei, mi piace”.

L’esito

Armando dopo aver ascoltato la presentazione della bresciana ha osservato: “Sei una bellissima donna, una donna di cultura”. Ma ha poi aggiunto “Mi trovo in una situazione particolare – riferendosi alla conoscenza che già sta portando avanti con un’altra tronista bresciana della trasmissione Ida Platano – Non me la sento di intraprendere un’altra conoscenza. Non è per te, è il momento che è sbagliato”.

Si concluderà qui l’esperienza della sangervasina a Uomini e Donne o per lei potranno esserci altre chances all’interno del programma?

