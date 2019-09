Da Chiari a Mediaset per “Non è la D’Urso”. Ieri sera i membri del gruppo Facebook locale sono andati a Cologno Monzese per la prima puntata.

Da Chiari a Mediaset

Serata fuori dal comune per un gruppo di clarensi. Ieri sera, i membri della piattaforma Facebook “Chiari ieri, oggi e domani”, accompagnati dall’amministratrice Arianna Facchetti, hanno fatto tappa a Cologno Monzese. Il gruppo principalmente al femminile ha partecipato alla prima puntata della nuova stagione di “Non è la D’Urso”, il discusso ma campione d’incassi programma di Mediaset condotto appunto da Barbara D’Urso. Ospite della serata anche Matteo Salvini, leader della Lega ed ex vicepremier e Ministro degli Interni che poco prima aveva partecipato ad alcuni incontri nella Bergamasca. Questa non è stata la prima volta per il gruppo, ma è stata senza dubbio ugualmente divertente ed emozionante.

