Da Chiari a Conto alla rovescia con Jerry Scotti. Protagonista della puntata domenicale è stata la dipendente comunale Caterina Faustini.

In tv da Gerry Scotti

L’hanno riconosciuta tutti. Questa sera, protagonista su Canale 5, è approdata in televisione la dipendente comunale del Comune di Chiari, Caterina Faustini. La clarense ha partecipato allo show che va in onda all’ora di cena e si è distinta arrivando alla prova finale del gioco condotto da Jerry Scotti. Purtroppo non è riuscita a vincere, ma ha comunque fatto una bellissima figura.

TORNA ALLA HOME