Da Castrezzato a Venezia

Non bastavano i concorsi e le sfilate in zona. Mancava Venezia, ma il sogno si è avverato. La voce era nell’aria da un po’, ma lei non aveva detto nulla per paura che tutto fosse una bolla di sapone. Ma così non è stato. La giovane Michela Noli, classe 2001, ieri sera ha sfilato sul red carpet.

