Migliorare l’autonomia per i malati di sclerosi multipla è possibile. E soprattutto è possibile farlo tramite il Metodo Bonori. Si tratta di un innovativo approccio terapeutico che utilizza le onde d’urto sui muscoli del corpo, stimolando il sistema immunitario e neuro-muscolare. Questo trattamento è stato ideato dal dottor Matteo Bonori, fisioterapista e osteopata, titolare degli Studi Fisiotek. Il Metodo è in grado di generare un beneficio diffuso per tutto l’organismo ma va ricordato che non si sostituisce alle cure farmacologiche. Il paziente infatti deve comunque continuare ad effettuare i controlli periodici dal proprio neurologo, seguendo le sue indicazioni terapeutiche.

Migliorare l’autonomia dei malati di sclerosi multipla e di Parkinson

Con il Metodo Bonori si può curare la sclerosi multipla, così come intervenire su chi è affetto dalParkinson. Le onde d’urto generano grandi effetti biochimici e neuromodulatori sui tessuti, ma anche sul sistema nervoso e sul sistema immunitario. E i risultati possono essere sorprendenti, come ricordato dal dottor Bonori: “La forza migliora davvero molto, più di quanto avrei mai pensato. Lo scorso novembre è venuta una signora che non riusciva più a fare le scale e continuava a cadere. In poche sedute ha ripreso l’autonomia perduta tornando a fare pressoché una vita normale”.

Come si può vedere dai video qui sotto dopo poche sedute i miglioramenti sono sorprendenti!

Come è nato il Metodo Bonori?

Questo innovativo trattamento per curare la sclerosi multipla è operativo dallo scorso mese di ottobre. Ma come è nato? “Utilizzando ormai da dieci anni le onde d’urto in ambito sportivo mi sono reso conto che grazie a esse le performance degli atleti possono migliorare – in seguito però mi sono reso conto che opportunamente modulata la terapia ha un effetto benefico sugli atleti che recuperano prima dagli sforzi, grazie al miglioramento del sistema circolatorio e neuro-muscolare, migliorando così le performance”. Il dottor Bonori ha pensato poi di estendere l’utilizzo delle stesse a persone che più di tutti hanno bisogno di aumentare la propria forza muscolare. Da qui la creazione del Metodo Bonori e il suo uso sui malati di sclerosi multipla e di Parkinson.

I contatti utili

Gli Studi Fisiotek sono cinque e si trovano a Villanuova sul Clisi (in provincia di Brescia), Brescia, Mazzano (Brescia), Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Vestone (Brescia). I centri affiliati si trovano a Paratico (Brescia), Nanto (Vicenza), Lurate Caccivio (Como), Milano e Como. Per ulteriori informazioni scrivere a info@studiofisiotek.com, consultare il sito studiofisiotek.com o chiamare il dottor Bonori al 338.4166791

Informazione Pubblicitaria