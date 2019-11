Cristiana Dondi di San Paolo da otto mesi è negli States per inseguire il suo sogno di fare la ricercatrice.

Da San Paolo agli States

Trasferirsi all’estero per inseguire i propri sogni può essere una grande esperienza sia dal punto di vista umano sia professionale.

Cristiana Dondi, 31enne di San Paolo, è la dimostrazione che preparazione e lavoro sono premiati, tanto più se si va all’estero. Brillante ricercatrice in ambito biologico, ha deciso di approfondire la sua formazione tecnica in paesi stranieri: da otto mesi vive e lavora a San Diego, in California, per continuare a coltivare il suo sogno di fare la ricercatrice.

