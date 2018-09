Corteo e momenti solenni per l’ottantesimo degli Alpini di Chiari. Domani il clou dei festeggiamenti per questo importante anniversario.

Corteo e momenti solenni

Ottant’anni. Un compleanno importante per la sezione degli Alpini di Chiari. I festeggiamenti sono iniziati sabato scorso con l’inaugurazione della mostra e il concerto del Corpo Bandistico Pedersoli. Ieri sera c’è stato invece lo spettacolo teatrale in dialetto all’oratorio di San Bernardino. Nel pomeriggio invece hanno preso il via i momenti solenni che proseguiranno domani.

La sfilata e le deposizioni

Il pomeriggio ha preso il via alle 15 con la deposizione del serto di fiori al cimitero. Poi, dopo l’alzabandiera in piazza Martiri della Libertà è iniziata la sfilata per la deposizione dei fiori davanti a tutti i monumenti d’Arma e ai Caduti della città.

I prossimi appuntamenti

Questa sera, alle 20.30 in Santa Maria, ci sarà il concerto del Coro Alte Cime della sezione Ana di Brescia. Domani si inizierà prestissimo. Ritrovo in Villa, alla sede, alle 8.30. Alle 9.30 inizierà la sfilata. Si giungerà poi al palazzetto dello Sport di via Santissima Trinità dove si terrà la Messa di benedizione del nuovo gagliardetto. Seguirà poi il pranzo.