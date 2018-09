La Regione ha dato il via libera a un controllo selettivo di quasi mille cormorani fra le province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco e Varese.

Regione Lombardia spiega la propria decisione così:

Gli interventi riguarderanno 923 cormoran i, pari al 10% degli individui di cormorano conteggiati con il “Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia – International Waterbird Census” nel mese di gennaio 2018. Al fine di non superare il numero massimo di capi abbattibili, sarà effettuato un monitoraggio dei capi abbattuti da parte della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia.

Gli abbattimenti di cormorano dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 17 novembre 2018 e il 15 marzo 2019 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese. I termini temporali coincidono con i periodi di massima presenza del Cormorano in Italia e minimizzano la sovrapposizione con migrazione e nidificazione delle altre specie ornitiche.

L’intervento ha finalità dissuasive per ridurre la predazione su specie ittiche.

A spingere la Regione a questa scelta, due fattori: possibili danni al patrimonio ittico e “riflessi sulle attività di pesca professionale e sportiva nonché sulla pescicoltura”.

Il cormorano è un uccello autocnotono, vale a dire che non è stato imporanto e fa parte della fauna locale. E’ diffuso nelle vicinanze di laghi e fiumi e lungo le coste.

Le parole di Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia che ha presentato la delibera in Giunta:

L’incremento in Lombardia del cormorano ha determinato la riduzione di una quota sempre più significativa negli stock ittici, con effetti dannosi sulle produzioni e sulle attività di pesca professionale e sportiva. Al fine di tutelare le popolazioni ittiche di pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca abbiamo autorizzato un controllo selettivo del cormorano all’interno di alcuni corpi idrici regionali nelle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia. Si tratta di una deroga condivisa con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e molto attesa dai pescatori lombardi.