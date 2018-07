Convento Annunciata: nasce la Fondazione Moretti. Siglata la condizione tra i Servi di Maria e Vittorio Moretti e la moglie Mariella.

Convento Annunciata

E’ stata presentata questa mattina la Fondazione Vittorio e Mariella Moretti che gestirà (in affitto) il convento dell’Annunciata di Rovato per i prossimi 10 anni.

La fondazione culturale nasce in virtù di un accordo con i Frati Servi di Maria che non avevano più le forze e le risorse per continuare a gestire un complesso conventuale imponente e di otto piani.

La consegna delle chiavi

Le chiavi del Convento sono dunque ufficialmente state consegnate questa mattina. All’incontro hanno presenziato Vittorio Moretti (Holding Terre Moretti), Gabriele Archetti, il sindaco di Rovato Tiziano Belotti, Riccardo Blumer, Carlo Petrini, l’assessore regionale Fabio Rolfi, Ermes Rinchini dell’Ordine dei Servi di Maria e Attilio Scienza.

