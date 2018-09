Convengo al Museo della civiltà contadina di Mairano. Questa mattina l’incontro con i relatori Giancarlo Picco e Davide Lazzari.

Convengo al Museo della civiltà contadina di Mairano

Son stati Giancarlo Picco e Davide Lazzari i relatori del convegno che si è tenuto in mattinata al Museo della civiltà contadina di Mairano. Lazzari, anche presidente di Coldiretti giovani impresa e Picco, sono stati infatti invitati per parlare del tema dei giovani e la civiltà contadina contemporanea. Loro rappresentavano gli imprenditori di oggi nel settore agrario. Picco ha infatti un’azienda agricola e uno spaccio di carni a Quinzanello mentre Lazzari un’impresa vinicola a Capriano del Colle. Entrambe sono a conduzione familiare e puntano a farsi conoscere e crescere maggiormente. Nel corso dell’incontro è stato anche introdotto il termine “Glo-calizzazione”: tutte queste piccole aziende puntano infatti alla globalizzazione, ma pur sempre a mantenere le proprie origini, la propria localizzazione e far riferimento al territorio locale senza mai perdere di vista le loro origini.

I commenti

“L’agricoltura 4.0 esiste, anche se ora il termine è un po’ abusato. Adesso siamo ancora in fase innovativa, ma la rivoluzione del settore agricolo é prossima”, ha commentato Davide Lazzari mentre Picco ha spiegato che “esistono già aziende industrializzate. Le tecnologie all’avanguardia delle industrie e l’agricoltura possono andare di pari passo, ma non bisogna mai dimenticare che l’agricoltore deve anche lavorare in prima persona la terra per avere dei buoni risultati”.