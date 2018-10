Controlli in piazza del Granaio: oppongono resistenza e finiscono in manette. Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Chiari, che stavano già monitorando la zona, dopo aver reagito durante l’identificazione.

Controlli in piazza del Granaio

Era un normale controllo di zona da parte dei carabinieri che da tempo tengono monitorata piazza del Granaio a Chiari proprio per garantire la sicurezza dopo alcuni spiacevoli episodi. Due persone, probabilmente alterate dall’alcol, si sono però agitate e sono finite in manette. E’ successo verso le 19, durante il controllo identificativo e la situazione si è surriscaldata. Infatti hanno sia discusso fra loro che con le Forze dell’ordine, alle quali hanno opposto resistenza. Sul posto sono poi arrivati altri militari in supporto ed è scattato l’arresto.