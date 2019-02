Consegnati i riconoscimenti civici a Chiari. L’evento in occasione della ricorrenza dei patroni, San Faustino e Giovita.

Consegnati i riconoscimenti civici a Chiari

L’auditorium del Polo scolastico della primaria ha aperto le sue porte, questa mattina, per la consegna dei riconoscimenti civici. In occasione della ricorrenza dei patroni, San Faustino e Giovita, dopo le letture del presidente del Consiglio Alessandro Gozzini, il sindaco Massimo Vizzardi ha consegnato i riconoscimenti civici. Questi sono andati alla Piccola Accademia di Musica di San Bernardino, a Carlo Tosi, distintosi ai David di Donatello nelle le arti visive, a Maria Massetti, storica cuoca della scuola Capretti e a Giovanni Toti, oro nel Badminton alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires.

La Messa in Duomo

Come da tradizione, non è mancata la Messa in Duomo. Quest’anno è stata celebrata da don Alfredo Savoldi. Al termine c’è stato anche il consueto scambio dei doni tra la Parrocchia e il Comune ovvero tra monsignor Gian Maria Fattorini e il sindaco Vizzardi. Il prevosto ha consegnato al sindaco i fiori tipici di questa festa e uno speciale dono, mentre il primo cittadino ha omaggiato la parrocchia con i fiori e con un contributo economico per la sistemazione della chiesa del cimitero. Erano presenti anche tutte le autorità civivili, religiose e militari di Chiari. Nel pomeriggio, alle 17.15, all’esterno del Duomo ci sarà anche la benedizione della città.

La festa in città

La festa durerà tutto il giorno. In centro sono state posizionate le bancarelle, i negozi sono aperti e il luna park aspetta grandi e piccini. All’angolo tra via Via De Gasperi e Bettolini non manca nemmeno il gazebo informativo della Protezione civile. Buona festa a tutti!

TORNA ALLA HOMEPAGE