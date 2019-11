Consegnati a Ospitaletto gli attestati per la qualifica di European Social Sport Coach. 19 allenatori certificati, 9 riconoscimenti sportivi per la partecipazione e 9 società insignite di targa.

Oltre 100 persone presenti ieri sera alla consegna degli attestati ai 28 operatori sportivi che hanno partecipato al corso proposto dall’amministrazione Comunale di Ospitaletto e Upkl.

Il programma, articolato nella sala polifunzionale Bergamini, ha visto il conferimento della targa al Comune “Città Europea dell’educazione ai Diritti Umani” e la consegna delle certificazioni “European Social Sport Coach” alla presenza di numerosi ospiti d’eccezione.

Gli ospiti

Durante la serata sono intervenuti il viceprefetto di Brescia, dr. Stefano Simeone e l’on. Alfredo Bazoli, introdotti dallo storico giornalista sportivo Sergio Meda, i quali hanno ricordato come lo sport sia una delle attività più interessanti da coltivare, nonché “una vera palestra di vita”.

Intensa la partecipazione delle artiste Marcia Sedoc e di Ausilia Minasi, che in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donna hanno interpretato poesie sul tema, invitando le donne presenti in sala a prendere parte attivamente alla kermesse.

Sul palco anche il Presidente del Coordinamento delle società Sportive Francesco Bonometti, Corrado Genova di Upkl e Alessandro Felloni, presidente dell’Istituto italiano Certificazione Qualità.

“Nello sport c’è ancora il principio di lealtà – ha rassicurato Felloni – Spesso si parla a sproposito di eticità: le parole sono piene d’intenti e hanno una funzione, ma è l’esempio ciò che conta veramente. Questa sera siamo qui per condividere valori importanti, ecco perché esorto i formatori ad agire in maniera concreta”.

L’amministrazione

Soddisfatta per l’ottimo risultato del corso, della durata di sei incontri, l’amministrazione di Ospitaletto, rappresentata dal sindaco Giovanni Battista Sarnico e dall’assessore allo Sport Massimo Reboldi.

“Crediamo nello sport come infrastruttura sociale e veicolo per la promozione della salute – ha affermato Reboldi – In questi appuntamenti abbiamo cercato di interpretare lo sport ospitalettese come un’unica grande società, nella quale ogni ragazza o ragazzo potesse trovare il suo spazio e potesse essere accolto a prescindere dal sue capacità e dalla sua condizione sociale”.

