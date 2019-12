Consegnate le benemerenze civiche a Ospitaletto: i nomi dei premiati. La cerimonia è stata preceduta dal concerto del Brixia Camera Chorus accompagnato dall’Orchestra S.Cecilia di Gambara

Si è tenuta questo pomeriggio, all’interno del Teatro Agorà, la consegna degli importanti riconoscimenti, dedicati a quattro cittadini illustri che operano in maniera esemplare o hanno donato un lascito per la comunità.

Ad accompagnare la premiazione solenne, il concerto di Natale “Stille Nacht – La gioia di Natale” interpretato dal Brixia Camera Chorus e dall’Orchestra Santa Cecilia di Gambara e diretto dal maestro Francesco Andreoli.

Radici di una comunità

“Radici di una comunità”: con queste parole sono stati descritti gli insigniti.

“È importante, soprattutto ai giorni nostri, celebrare un momento come questo – ha commentato Angela Tomasoni, segretaria del primo cittadino e presentatrice dell’evento – Si tratta di un’occasione corale, che getta le basi per un futuro migliore”.

Così sono stati premiati i cittadini che si sono distinti durante il corso della loro vita con opere concrete nel campo del lavoro, dello sport e del volontariato.

Nel 2013 l’amministrazione comunale ha istituito ufficialmente le benemerenze civiche per rendere merito a chi si impegna con passione e gratuità per la comunità e a chi, con il proprio operato dà lustro al nome di Ospitaletto.

I premiati

Di seguito le benemerenze per il 2019.

Michele Farfaglia per la categoria Sport.

Vitale Arrighini per la categoria Civici, il cui titolo è stato ritirato dalla figlia Mariarosa.

Amabile Assalini per la categoria Lavoro, il cui titolo è stato ritirato dalla figlia Rosangela Marchetti.

Premio speciale alla memoria a Fausto Morandi, ritirato dalla moglie Giulia Fontana Morandi (nella foto di copertina).



Le medaglie d’oro consegnate dal sindaco Giovanni Battista Sarnico sono state impreziosite dalla raffigurazione delle opere di Domenico Ghidoni.

Il concerto

Durante l’esecuzione di un brano, il malore imprevisto di un corista ha interrotto per qualche minuto l’esibizione, ripresa poi regolarmente.

Sul palco oltre 70 elementi, che hanno interpretato brani natalizi, da “Riu riu chiu” a “White Christmas”.

Un concerto che l’amministrazione ha definito “un regalo per l’intera comunità”.

Il pubblico

In tanti ad applaudire gli interpreti e gli insigniti. Nel pubblico di questo pomeriggio, oltre all’amministrazione comunale, anche i consiglieri, don Renato Musatti, il presidente della Rsa Serlini Stefano Archetti e Rossella Mometti, cui è stato attribuito venerdì il prestigioso Premio Bulloni.

