Don Severino cittadino onorario di Bagnolo Mella

Dopo 16 anni monsignor Severino Chiari lascia Bagnolo Mella. In questi giorni sono diverse le iniziative organizzate per salutarlo. Innanzitutto l’Amministrazione comunale, in un Consiglio comunale aperto, ha attributo la cittadinanza onoraria a monsignor Severino Chiari con il saluto da parte delle associazioni del paese. A seguire, durante la serata, c’è stato un concerto della Filarmonica bagnolese.

Domani, sabato, alle 20.45 ci sarà un concerto inaugurale dell’organo restaturato della Basilica e interventi di saluto al parroco da parte dei gruppi parrocchiali.

Domenica infine alle 10.30 ci sarà la messa di conclusione del ministero pastorale e a seguire, in piazza, aperitivo per tutta la comunità. Alle 12.45 poi, al paro del Santuario della Stella, il pranzo comunitario.