È una lettera aperta di forte indignazione quella inviata dall’associazione ambientalista SOS Terra Montichiari agli organizzatori del festival bresciano delle “X Giornate 2019” che quest’anno hanno scelto come location di alcuni eventi le discariche Gedit di Calcinato e la cava Bernardelli di Ghedi.

“Pur consapevoli che l’iniziativa culturale da voi organizzata rappresenti un’eccellenza per il nostro territorio, non possiamo non considerare uno schiaffo morale la scelta di alcune location (Gedit e Bernardelli) da voi selezionate per un’opinabile interpretazione del concetto di economia circolare. Schiaffo morale alla popolazione che da anni subisce i disagi di questi impianti ad alto imbatto ambientale in cui gli organi di controllo hanno più volte rilevato preoccupanti irregolarità. Stiamo parlando di impianti gestiti da società con un atteggiamento talvolta arrogante che, per difendere i propri interessi imprenditoriali, hanno trascinato la società civile in cause legali creando grandi danni economici e indubbia tensione sociale. Crediamo che questo non sia il modo di valorizzare cultura e bellezza. E auspichiamo che l’organizzazione riveda le proprie scelte”