Con la polleria Menni chiude un pezzo di storia. Erminio Menni ha abbassato la saracinesca dopo più di 90 anni di attività in via Cortezzano.

Serrande chiuse al civico 54/56 di via Cortezzano, a Chiari, quello della polleria di Erminio Menni e questa volta, dopo novanta anni di attività, sono state sbarrate definitivamente. Chi non conosce i Menni che da tradizione centenaria si sono tramandati il mestiere di famiglia? Non c’è clarense che non si sia recato almeno una volta da loro per acquistare un pollo. Ora non restano che sconcerto e stupore, in quanto dell’attività rimarrà solo un bellissimo ricordo. Rammaricato è invece il titolare che dopo 46 anni ha deciso di chiudere per andare in pensione. Eppure Erminio Menni, classe 1956, ci tiene a ricordare che deve tutto al bisnonno, Bortolo, che tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 iniziò questo lavoro acquistando polli, uova, anatre e pennuti vari nelle cascine della zona per poi rivenderli non in negozio, ma in quella che un tempo era conosciuta come «piazza dei Polli», oggi piazza San Marco.

