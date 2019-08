Era il montepremi (o jackpot) più alto di sempre: stratosferica la cifra di 209 milioni di euro. E infatti gli appassionati del Superenalotto erano in fibrillazione da giorni… Ebbene, è in Lombardia che la dea bendata ha posato il suo sguardo, e più precisamente il centro cittadino di Lodi, dove non lontano dal Duomo, si trova una piccola ricevitoria, il Bar Marino. E’ lì che un giocatore con una schedina “semplice”, ovvero senza sistemi e incroci complessi e del valore di soli 2 euro, ha sbancato e vinto tutto.

Con 2 euro vince 209 milioni

Certo, il giocatore lodigiano dopo l’estrazione di ieri sera avrà dormito poco, nelle scorse ore… Ritrovarsi dalla sera alla mattina con 209 milioni di euro deve innescare la fatidica domanda: “E ora che ne faccio?” Auguri. Intanto ricordiamo la serie fortunata per gli amanti della cabala: 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21 e numero superstar 11.

