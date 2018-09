Compensazioni Brebemi: Castegnato, Travagliato e Roncadelle tornano nuovamente all’attacco.

Nuovo attacco sulle compensazioni Brebemi

Continua la mobilitazione dei Comuni di Castegnato, Roncadelle e Travagliato relativa alle mancate compensazione della Brebemi.

A gettare benzina sul fuoco è stata la nota informativa emanata dal Cal (Concessione autostradali lombarde), che invitava «coloro che vantino verso l’esecutore crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori» a presentare istanza all’Amministrazione competente. Una palla presa al balzo dalle tre Amministrazioni, che ne hanno approfittato per riproporre le lamentele in merito alle mitigazioni mai realizzate.

