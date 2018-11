Sembrerebbe una barzelletta ben congegnata se non fosse che è tutto vero. Commissione trasporti sospesa stamattina. Il motivo ha dell’assurdo.

Commissione trasporti sospesa

Si sarebbe dovuta riunire questa mattina la Commissione Trasporti della Regione per discutere del bilancio per infrastrutture e mobilità lombarde. Ma la commissione è stata sospesa per cause di forza maggiore. Il motivo? I commissari e i dirigenti regionali non sono riusciti ad arrivare puntuali all’appuntamento, a causa del blocco delle linee ferroviarie di Trenord.

Carretta (Pd): “Storia Triste”

A dare l’annuncio, tramite il proprio profilo Facebook, il consigliere regionale del Partito Democratico Niccolò Carretta che ha commentato non senza ironia.

Storia triste in diretta.

Commissione Trasporti.

Stamattina è in presentazione la parte di bilancio per infrastrutture e mobilità.

Seduta sospesa perché commissari e dirigenti regionali sono in ritardo di più di 40 minuti perché ci sono linee Trenord bloccate.