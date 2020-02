Commemorata a Chiari la battaglia di Nikolajewka. Questa mattina si è tenuta la cerimonia tra le vie del centro storico.

Commemorata Nikolajewka

I caduti non si dimenticano, lo sanno bene gli Alpini di Chiari che, questa mattina, circondati da tanti amici hanno organizzato una cerimonia per commemorare i fatti della battaglia di Nikolajewka in occasione del suo 77esimo anniversario.

Dopo il ritrovo in Villa Mazzotti, davanti alla sede delle Penne nere, con un piccolo rinfresco, è partito il corteo per le vie della città. Alle 10 si è tenuta la Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore e alle 11 ha preso il via la sfilata. E’ stata depositata la corona al monumento ai Caduti in piazza Martiri della Libertà e e sono stati portati i fiori al monumento degli Alpini su viale Mellini.

Hanno preso parte all’evento le autorità civili e militari, ma anche numerose associazioni e tanti amici provenienti anche dai Comuni limitrofi. Ha partecipato anche la banda di Cologne.

