Comezzano ha accolto il nuovo parroco domenica pomeriggio con una celebrazione nella parrocchiale.

Comezzano accoglie il nuovo parroco, don Jordan Coraglia.

Domenica pomeriggio di festa per la comunità della parrocchia dei SS Faustino e Giovita, che nella chiesa di via Trieste, nel pomeriggio di domenica 27 ha salutato il nuovo parroco. Comezzano che ha visto per ben 37 anni la presenza di don Luigi Zanchi, dal 1982 al 2019, si prepara così ad una nuova epoca.

Don Jordan

Don Jordan Coraglia tra gli altri incarichi è parroco nella parrocchia di S. Antonio Abate a Castelcovati, oltre alla parrocchia di San Giorgio e del Sacro Cuore di Gesù a Cizzago. L’unione con Comezzano porta le tre parrocchie a dialogare in maniera di unità pastorale. “Il parroco non è un’isola, dobbiamo essere comunità e camminare insieme” sono state le parole del prelato classe 1974 alla folla dei fedeli presenti. Don Coraglia, nei precedenti incarichi, è stato curato a Sale di Gussago, Urago Mella e nell’Unità Pastorale don Vender.

Tanti comezzanesi presenti

In molti hanno voluto rendere omaggio all’ingresso del nuovo sacerdote, accompagnandolo nella chiesa parrocchiale per l’ingresso ufficiale.