Si è spenta Rina Bruni in Dalè, la storica bidella di Comezzano Cizzago.

Lo storico volto del paese

Comezzano Cizzago perde una delle sue storiche figure, la bidella Rina Bruni Dalè, 92enne del paese conosciuta da tutti per il suo lavoro da bidella delle scuole medie. Amata e stimata da studenti, docenti ed ex colleghi, Rina si è spenta dopo alcuni giorni di convalescenza post infarto. Originaria di Collio ha operato non solo come bidella, ma come anima della scuola per moltissimi anni.

Rina e l’ultimo saluto

Nata il 27 luglio 1926, Rina sarà salutata da amici e parenti domani venerdì 23.

Il ricordo del preside Quaresmini

La ricorda e ricostruisce gli ultimi anni di servizio un’altra storica figura del paese, il preside Giovanni Quaresmini: “Non ci sono parole per descrivere la bontà della persona, il suo servizio e la sua dedizione al lavoro. Ci siamo incontrati negli ultimi anni della nostra carriera ed abbiamo lavorato a stretto contatto. Rina non era una semplice bidella, era molto di più. Amata e stimata insegnava ed ha insegnato a generazioni con il suo esempio, lei era una docente dell’anima e del cuore”.