La Compagnia della Morra di Barbariga è stata ospite al Festival Internazionale dei Giochi in Strada a Verona.

La Compagnia della Morra a Verona

Cos’è la morra e come si gioca? Ve lo spiegano quelli di Barbariga. Chi meglio di loro infatti conosce i segreti di questa pratica antichissima (si parla di romani ed egizi).

E infatti la Compagnia della Morra di Barbariga, capitanata dal presidente Pierdavide Olivari, è stata invitata al Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada che si è svolto a Verona. Lì la Compagnia della Morra ha mostrato il gioco al pubblico e spiegato cosa succede nei momenti concitati delle partite. “E’ stata una bellissima esperienza e per noi è stato un motivo di orgoglio essere chiamati per partecipare a questo Festival – le parole di Olivari – Siamo molto contenti di come è andata perché la rassegna è stata visitata da oltre 100mila persone. E in diversi hanno provato a giocare anche a morra, tra cui anche i bambini”.

